Corpus Domini Stasera torna la processione

La solennità del Corpus Domini torna alle origini, con l’eucarestia portata lungo le strade e le piazze del centro storico come segno di adorazione e di appartenenza. È una delle ultime tradizioni ancora da riprendere dopo gli anni difficili della pandemia da Covid, durante i quali i principali riti religiosi erano stati sospesi per difendersi dai contagi. Stasera alle 21 messa solenne presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini e concelebrata dal clero diocesano in piazza Duomo. Al termine, ed è la novità rispetto agli ultimi anni, i laici presenti, i sacerdoti, i religiosi e i diaconi torneranno a partecipare alla processione in centro. Poi monsignor Nerbini salirà sul pulpito di Donatello per impartire ai presenti la benedizione eucaristica.