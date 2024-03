A Prato arriva la Coppa Davis vinta dagli azzurri

Prato, 11 marzo 2024 - L'insalatiera della Coppa Davis, vinta dagli azzurri a Malaga, arriva a Prato giovedì e alle 14 si svolgerà in Salone consiliare la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Matteo Biffoni, l'assessore allo sport Simone Faggi, il presidente della FITP Toscana Luigi Brunetti e il presidente del Tennis Club Prato Marco Romagnoli. Al termine sarà possibile per tutti osservarla e fotografarla fino alle 19 e poi sempre in palazzo comunale rimarrà visibile alla cittadinanza e agli appassionati dalle 9 alle 14 di venerdì. Successivamente verrà trasferita al Tc Prato dove rimarrà fino a domenica 17 marzo.

Tra sabato e domenica sono previsti eventi e tornei sportivi e potrà essere visitata a ingresso libero. La Coppa Davis sarà esposta, al Tc Prato, nella sala delle racchette: sabato 16 marzo dalle 14,30 alle 18 e domenica 17 marzo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Prato è una delle cinque sedi toscane dove l'Insalatiera sarà esposta in quanto per ben due volte la manifestazione a squadre del tennis mondiale ha scelto la città laniera per una sfida di Davis. Dal 13 al 15 marzo 1987 l'Italia, capitanata da Adriano Panatta, sul centrale del Tc Prato affrontò la Svezia con affermazione della formazione svedese per 3-2. Mentre la seconda volta, dal 17 al 19 luglio del 1998, con in panchina Paolo Bertolucci, il team azzurro superò 5-0 lo Zimbabwe.

La Coppa Davis a Prato

1987

1° turno World Group, Tennis Club Prato, 13-15 marzo, Terra Svezia b. Italia 3-2: Paolo Canè (Ita) b. Mikael Pernfors 16 62 63 64, Mats Wilander (Swe) b. Simone Colombo 62 63 60, Anders Jarryd-Mats Wilander (Swe) b. Paolo Canè-Simone Colombo 61 62 62, Anders Jarryd (Swe) b. Simone Colombo 63 64 46 75, Paolo Canè b. Mats Wilander 63 26 75

1998

Quarti World Group, Tennis Club Prato, 17-19 luglio, Terra Italia b. Zimbabwe 5-0: Andrea Gaudenzi b. Wayne Black 63 63 64, Davide Sanguinetti b. Byron Black 63 63 60, Andrea Gaudenzi-Diego Nargiso b. Byron Black-Wayne Black 16 75 75 63, Diego Nargiso b. Genius Chidzikwe 60 62, Davide Sanguinetti b. Wayne Black 64 36 63.