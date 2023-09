Contromano in tangenziale. Arrestato dalla municipale

E’ stato arrestato dalla polizia municipale dopo un inseguimento, iniziato nella zona di Borgonuovo e concluso sulla tangenziale. L’uomo, un 35enne di nazionalità marocchina, ha imboccato la tangenziale contromano per poi andare sbattere contro il new jersey e tentare la fuga a piedi. L’auto che stava guidando era rubata e per questo, alla vista degli agenti, l’uomo è scappato. Ha preso in controsenso la tangenziale all’altezza di Ponte Valli in direzione nord, come ricostruito dalla municipale, perdendo poi il controllo della vettura e finendo contro il jersey di cemento posto al margine della carreggiata allo svincolo di via Montalese. A quel punto l’uomo ha provato a scappare a piedi, ma è stato fermato.

Il marocchino ha quindi cercato di liberarsi aggredendo gli agenti della municipale, danneggiando anche un’auto di servizio con calci e pugni. Accompagnato al comando di piazza Macelli, il 35enne, trovato anche in possesso di una piccola quantità di cocaina e di un coltello, è risultato essere pregiudicato e destinatario di un mandato di cattura per tentato omicidio ed è stato arrestato. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, ricettazione, porto abusivo di coltello; numerose anche le sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga.

Al risultato si è arrivati grazie alla sinergia tra polizia di Stato e municipale. Era stata la Questura di Prato, i giorni scorsi, a segnalare alla centrale operativa della Municipale la targa di un veicolo di grossa cilindrata rubato. La stessa auto era stata individuata, nella zona della stazione Borgonuovo da una pattuglia in borghese dell’Unità investigativa del Comando di Piazza Macelli. A bordo il marocchino che, quando ha visto arrivare la polizia municipale, si è dato alla folle fuga contromano. Nel frattempo gli agenti motociclisti riuscivano sia a mantenere il contatto visivo con il veicolo in fuga e anche a informare costantemente le altre pattuglie della Municipale e delle Volanti della Polizia di Stato confluite in zona. E ad evitare che altri automobilisti potessero essere coinvolti nell’inseguimento. Infine, l’arresto.