"Contro il Progresso serve continuità"

La Zenith Prato torna in campo dopo la sosta forzata causa allerta meteo in Emilia Romagna.

Oggi pomeriggio alle 15 i bluamaranto ospiteranno al Lungobisenzio, nella sfida valida come ottava giornata di andata del girone D di serie D, il fanalino di coda Progresso, attualmente maglia nera del raggruppamento con soli 2 punti (contro i 7 dei pratesi).

Una sfida da cercare di vincere in ogni modo, visto che gli emiliani sono a tutti gli effetti fra gli avversari diretti per la permanenza in categoria, anche se il tecnico della Zenith Prato, Simone Settesoldi, non si fida troppo della classifica e cerca di tenere sulla corda i suoi ragazzi prima del match: "Ho analizzato attentamente il Progresso e per come gioca mi sembra davvero strano che abbia soltanto due punti in graduatoria. Non è una squadra da sottovalutare. Attacca con un 4-3-3 dinamico e si difende in massa, con un coriaceo 4-1-4-1. Hanno trovato ultimamente due pareggi importanti contro Piacenza e United Riccione – commenta l’allenatore pratese -. In rosa ci sono alcuni giocatori molto dotati tecnicamente, capaci di creare pericoli anche sui calci piazzati. Inutile dire che per noi sarebbe fondamentale riuscire a fare punti in questa partita, contro un diretto avversario per la salvezza".

I ragazzi si sono allenati bene in settimana "e mi auguro che lo stop più lungo del previsto non incida in nessun modo sulla nostra prestazione".

Prospettive? "Ci aspettano 4 gare molto ravvicinate e sicuramente farò ruotare i miei ragazzi in maniera intelligente, per sfruttare il massimo delle energie da parte di tutti".

Assenti sicuri, nelle fila della Zenith Prato, lo squalificato Poli in attacco e l’infortunato Prati in difesa.

Dubbi sulla presenza di Kouassi, febbricitante nei giorni scorsi, elemento di sicuro rendimento, punto di forza della squadra. Rientrerà invece a disposizione il terzino Malpaganti.

Nel 4-3-1-2 bluamaranto, quindi, Brunelli dovrebbe essere confermato fra i pali. In difesa Casini e Messini si occuperanno rispettivamente della fascia destra e della fascia sinistra, mentre Cela e Tempestini dovrebbero nuovamente comporre la coppia centrale.

In mediana Gemignani verrà affiancato molto probabilmente da Rosi (o Bicchierini) e Saccenti, con Toci a fungere da trequartista dietro le due punte che dovrebbero essere Mertiri e Falteri. Attenzione però a Vezzi, che scalpita per ritrovare una maglia da titolare.

A dirigere l’incontro sarà Guglielmo Noce di Genova, coadiuvato dai due assistenti Andrea Varisano di Agrigento e Albulen Muca di Alessandria.

