Contributo libri scolastici. Ultimi giorni

Ultimi giorni per presentare domanda per il contributo regionale sui libri scolastici, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Toscana. Il termine per inoltrare la richiesta è fissato alle ore 12 di mercoledì 28 maggio. La misura "Libri Gratis" è promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e assegna un contributo economico per l’anno scolastico 2025/2026 a studenti con meno di 24 anni, iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado, pubbliche o paritarie, con sede in Toscana o nelle regioni confinanti. Il requisito Isee è fissato ad un massimo di 15.800 euro. L’importo del contributo varia in base alla classe frequentata e va da circa 137 a 348 euro, calcolato sulla base dei prezzi medi dei testi scolastici. La domanda deve essere compilata online sul sito www.regione.toscana.it/librigratis, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Tessera sanitaria/Cns. Per chi ha bisogno di supporto nella compilazione, sono attivi i Centri di facilitazione digitale:

, presso la Bottega della Salute e Centro di Facilitazione Digitale di Usella, in via San Lorenzo 14, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 (tel. 333 6672133 – [email protected] – [email protected]); Vaiano , presso il Centro di Facilitazione Digitale in via Gramsci 37, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì fino alle 12.30 (tel. 371 5971375 – [email protected]);

, presso il Centro di Facilitazione Digitale in via Gramsci 37, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì fino alle 12.30 (tel. 371 5971375 – [email protected]); Vernio, presso lo sportello “@ccedo in Comune” in piazza del Comune 20 a San Quirico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 (tel. 0574 931010 – [email protected]).

Per informazioni sul bando: [email protected].