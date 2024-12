Contributi ai gestori . Domande entro il 19 dicembre

Il Comune di Prato intende procedere a una verifica delle adesioni da parte di enti pubblici e privati che intendono convenzionarsi, ai fini dell’erogazione di contributi ministeriali. L’avviso è rivolto a gestori di centri estivi, servizi socio/educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, realizzati nel territorio comunale e destinati a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni. I soggetti che possono presentare domanda di convenzionamento con l’amministrazione comunale sono: enti pubblici e privati, gestori di centri estivi, dei servizi socio/educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per attività realizzate nel territorio comunale dall’11 giugno al 15 settembre 2024, periodo di interruzione delle attività scolastiche, per almeno due settimane consecutive per almeno 4 ore giornaliere , che non svolgono attività di lucro. Domande entro il 19 dicembre.