Consiglio comunale sulla pace. E il sigillo di Unicef per i bambini

Prato città amica dei bambini. Oggi pomeriggio alle 15.30 in apertura della seduta di consiglio comunale che si terrà in salone consiliare, il Comune di Prato sarà ufficialmente accreditato da Unicef con il conferimento del sigillo, come ’Città amica dei bambini e degli adolescenti’. Sarà presente il sindaco Matteo Biffoni e interverranno i rappresentati di Unicef Prato e Italia. Nella stessa giornata di oggi alle 21 si terrà nel salone consiliare un consiglio comunale straordinario e aperto a tutti i cittadini sulla pace promosso dalle associazioni che fanno parte del Tavolo per la Pace. Parteciperà all’incontro Padre Bernardo Gianni abate di San Miniato al Monte (nella foto), figura spiriturale ed espressione autentica dell’anima toscana fondata sulla pace e sul dialogo. Mentre sarà in collegamento dalla Terra Santa Padre Ibrahim Faltas, il francescano egiziano Vicario della Custodia di Terra Santa, che segue in prima persona numerosi progetti di solidarietà, integrazione ed educazione alla pace soprattutto per i giovani ed i bambini.

Al termine del consiglio il momento conclusivo sarà in piazza del Comune con i rintocchi della campana ’La risorta’.