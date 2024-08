Conoscere e amare la Costituzione. Sommi oggi al Giardino Buonamici

Si sposta al Giardino Buonamici la tradizionale rassegna Incontri con autrici e autori organizzata dalla Biblioteca Lazzerini per dare spazio a un appuntamento estivo tutto da vivere all’aperto con un ospite speciale. L’appuntamento è quindi al Giardino Buonamici oggi alle 21 con un volto noto al grande pubblico: il giornalista, conduttore e autore televisivo Luca Sommi.

Una serata speciale organizzata in collaborazione con Casotto Atipico e la Libreria Gori, in cui Luca Sommi, in dialogo con la giornalista Eleonora Barbieri, ci porterà a scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo "La più bella. Perché difendere la costituzione". Ad introdurre, Fabrizia Bettazzi. In attesa di conoscerlo da vicino, intanto nella Hall della Lazzerini si possono prendere in prestito gratuitamente i 10 consigli d’autore che Luca Sommi ha dedicato al pubblico pratese, selezionando i suoi 10 libri preferiti per l’iniziativa Ti consiglio un libro.

In questo racconto sentimentale pubblicato da Baldini + Castoldi, Luca Sommi ci porta quindi a esplorare la nostra Carta fondamentale per amarla come merita. E per difenderla quando serve.

"È bella, giusta, poetica, gentile, generosa la nostra Costituzione. È scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che la si contraddica. Considera tutti i cittadini e le cittadine uguali, dal più povero al più ricco, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di orientamento politico, di condizioni sociali ed economiche.

Per la nostra Carta costituente, tutti devono avere pari dignità sociale e la legge deve essere uguale per tutti. E obbliga la Repubblica a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ai cittadini e alle cittadine di avere una vita dignitosa. Non dobbiamo avere paura di niente, perché c’è la Costituzione a proteggerci". Luca Sommi è nato a Parma nel 1972. Giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte, politica e televisione. Come autore televisivo ha curato programmi per La7 e Rai. È autore di programmi per la piattaforma TvLoft e per la Nove. Ingresso libero. Per informazioni: biblioteca Lazzerini, telefono 0574 1837800.