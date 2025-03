Confesercenti e L’Avvenire insieme per i servizi ai cittadini

Confesercenti Prato e Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato hanno siglato un’importante convenzione per offrire ai cittadini un supporto concreto nella gestione di pratiche burocratiche essenziali. L’accordo prevede anche una scontistica dedicata ai soci di entrambe le associazioni, che potranno usufruire di agevolazioni sui servizi offerti da Confesercenti e Pubblica Assistenza Prato quali la dichiarazione dei redditi - 730, Isee, pratiche di pensione, contratti di locazione, calcolo Imu ed altri.

Ma soprattutto grazie a questa collaborazione, sarà possibile accedere a un servizio di assistenza qualificata con il Patronato e il Caf della Confesercenti per pratiche di successione, reversibilità della pensione e sblocco del conto corrente in caso di decesso del titolare. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare l’accesso a procedure spesso complesse e di supportare le famiglie in momenti delicati. Per informazioni sui servizi offert è possibile contattare la Pa “L’Avvenire” o Confesercenti Prato.