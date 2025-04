Confartigianato festeggia 75 anni. E crea Futura, l’artigiana del 2100: "Mix tra innovazione e tradizioni"

Un messaggio dal futuro per costruire insieme il presente. Con questo spirito si è svolta al Teatro Politeama, la serata celebrativa dei 75 anni di Confartigianato Imprese Prato. Un evento simbolico e concreto che ha richiamato un pubblico numeroso e attento, con l’obiettivo di trasformare l’anniversario in un’occasione per interrogarsi sul futuro dell’impresa, della comunità e del territorio. La serata si è aperta con l’inno nazionale eseguito dal Coro Euphonios.

Poi spazio al racconto corale che ha introdotto tre ospiti d’eccezione: Valentina Boschetto Doorly, Riccardo Luna e Luca Mercalli. I loro interventi hanno messo a fuoco temi cruciali come l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la sostenibilità, i cambiamenti climatici e le nuove sfide geopolitiche.

Boschetto Doorly ha descritto le trasformazioni dell’economia globale, sottolineando i cambiamenti nelle relazioni internazionali. Luna ha affrontato il tema dell’IA, evidenziando "l’urgenza di saperla governare e utilizzare come risorsa strategica", senza perdere il controllo umano. Mercalli, con il suo consueto approccio diretto, ha lanciato un forte appello alla responsabilità collettiva di fronte all’emergenza climatica.

Il cuore simbolico della serata è stato l’incontro – tramite video – con Futura, l’artigiana del 2100, che ha consegnato idealmente all’associazione un Manifesto per il futuro. Un documento valoriale che richiama l’impresa artigiana al suo ruolo umano e strategico: "Solo attraverso una transizione ecologica consapevole, l’adozione responsabile dell’innovazione digitale e la valorizzazione dell’intelligenza artigiana potremo affrontare le sfide del nostro tempo".

Il Manifesto è stato poi consegnato fisicamente alla giunta da una giovane ragazza, rappresentante ideale del futuro, a sottolineare il legame tra generazioni, territorio e impresa. "Non solo motore economico, ma anche custode del territorio, laboratorio di idee, punto di equilibrio tra tradizione e innovazione" – così è stata definita l’impresa artigiana. Il presidente di Confartigianato Prato, Luca Giusti, ha annunciato azioni concrete: "Già nei prossimi giorni prenderà vita la comunità energetica che stiamo realizzando. Un progetto che rappresenta un impegno preciso con noi stessi. Vogliamo integrare nel nostro bilancio obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda Onu". E ha aggiunto: "Non celebriamo solo la nostra storia, ma ci assumiamo la responsabilità di scrivere il futuro. Il Manifesto di Futura è la bussola che ci guiderà nei prossimi 75 anni".

Molto applaudito anche il video Extraordinary CommonPlace, che ha introdotto il confronto tra la sindaca Ilaria Bugetti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ribaltando con originalità i luoghi comuni su Prato e mettendo in luce il valore quotidiano dell’impresa.