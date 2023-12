Concerto per aiutare gli alluvionati. La solidarietà in scena al Politeama

Musica per aiutare gli alluvionati. E’ in programma stasera "Musica per Prato", il grande spettacolo a sostegno della città dopo l’alluvione dello scorso 2 novembre. Il ricavato sarà devoluto interamente al Comitato pro emergenze Città di Prato. L’appuntamento è alle 21 al Politeama. Il concerto di stasera mette insieme alcune delle voci più interessanti del panorama musicale cittadino, con ospiti che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il progetto, in particolare, è stato ideato dal musicista pratese Riccardo Onori, storico chitarrista di Jovanotti che nella sua carriera ha collaborato con i nomi più significativi della scena musicale italiana ed internazionale. Il concerto vedrà la partecipazione di una band residente e numerosi ospiti.

Tutti gli artisti si esibiranno gratuitamente, un modo concreto per sostenere la ripartenza della città.

All’appuntamento di stasera al Politeama, nel dettaglio, parteciperanno Irene Grandi, Legno, Fantasia pura italiana, Porto Flamingo, Finaz (Bandabardò), Simona Bencini, Tony Reale, Blebla, Paolo Benvegnu, Fabio Fantini, Giuseppe Scarpato, Costì, Danny Bronzini, Marco Cocci, Sabina Sciubba, Valentina Banci, Gemelli Siamesi, Costì, Edipo e il suo complesso.

La band residente che accompagnerà gli artisti è composta da Alberto Floridi (batteria), Marco Polidori (basso), Michele Papadia (tastiere), Marco Caponi (sax), Riccardo Onori (chitarra). I biglietti per lo spettacolo, in programma al Politeama dalle 21, sono disponibili su https://www.ticketone.it/eventseries/musica-per-prato-3554209/.