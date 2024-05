Conad riapre in centro storico. Super sconti per una settimana

Dopo due mesi di stop riapre il supermercato Conad di piazza San Francesco. Il negozio è stato chiuso da marzo per permettere all’impresa di eseguire lavori di manutenzione straordinaria al solaio dell’ex sede della banca che adesso ospita il punto vendita. Adesso i lavori sono conclusi e dal 23 maggio il negozio verrà riaperto al pubblico con i consueti orari dal lunedì alla domenica non stop.

La decisione di chiudere il negozio è stata presa dalla famiglia Signorini appena sono emersi i problemi strutturali: "Abbiamo subito deciso di intervenire perché la sicurezza dei lavoratori e dei clienti viene prima di tutto - spiega Tommaso Signorini di Conad -. Il negozio è stato chiuso per tutto il periodo di Pasqua, ma quando si parla di sicurezza non abbiamo avuto nessun dubbio. Dopo le verifiche strutturali ci è stato detto di dover intervenire quindi non abbiamo perso un giorno, ci tengo a sottolineare l’impegno e l’attenzione che il nostro gruppo mette verso chi lavora per noi e verso la clientela. Adesso siamo pronti a ripartire, i lavori sono conclusi, mancano alcune finiture al piano superiore che però non incidono sul piano terra che ospita il supermercato". Una riapertura importante e attesa dai numerosi clienti del centro che dall’inaugurazione avvenuta due anni fa, hanno dimostrato di apprezzare il servizio. Sarà infatti una riapertura in grande con sconti per tutti: "Da giovedì 23 faremo una settimana di promozioni per tutti e su tutta la merce - aggiunge Signorini - Fino a mercoledì 29 ci sarà il 20% di sconto sulla spesa oltre alle normali promozioni. Un modo per dire grazie ai pratesi e ai tanti clienti che ci hanno dimostrato affetto. In queste settimane di chiusura abbiamo ricevuto tante telefonate di persone che chiedevano informazioni: adesso ci siamo per fortuna i lavori di messa in sicurezza sono terminati e siamo pronti a tornare come sempre a servizio della città". Il supermercato è stato inaugurato esattamente a marzo del 2022, due anni in cui ha ottenuto la fiducia dei residenti diventando un punto di riferimento per il centro. Durante il periodo dei lavori i dipendenti sono stati smistati negli altri punti vendita presenti in città.

Un investimento che si è rivelato "oltre le aspettative – commenta Tommaso Signorini di Conad –. Il punto vendita ha ingranato molto bene, siamo davvero soddisfatti. Terminati i lavori siamo pronti a riaprire con una grande offerta commerciale".

Silvia Bini