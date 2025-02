Con "Il Misantropo" l’ironia di Molière arriva in sala Banti

La stagione teatrale in Sala Banti (piazza della Libertà), promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue domani alle 21.15 con "Il Misantropo" di Molière nell’adattamento di Riccardo Rombi. Con Riccardo Rombi, Giorgia Calandrini, Giuseppe Lo Sacco, Guido Targetti e Dafne Tinti. Il misantropo è una commedia sociale Molière, con la sua ironia tagliente e la sua profondità di pensiero, ci offre una lente attraverso cui osservare la società di ieri e di oggi. Si possono ancora acquistare i biglietti per lo spettacolo. Il posto unico costa 13 euro, 11 il ridotto, mentre il ridotto a 8 euro. Le riduzioni sono applicabili agli over 65, soci Coop, iscritti al sistema bibliotecario, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), abbonati alla stagione 2023-24. Per prenotare un biglietto whatsapp al numero 350 0989104 o chiamando dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 tramite mail all’indirizzo [email protected].