Compleanno in palestra per Antonino: 97 anni e non sentirli

Montemurlo (Prato), 14 gennaio 2025 - Per Antonino Occhipinti l'età è una questione puramente anagrafica e il peso degli anni quest'uomo minuto e sorridente lo combatte facendo regolarmente attività fisica. Da dodici anni Antonino frequenta con assiduità i corsi di attività motoria per over 60, promossi dal Comune di Montemurlo e il 13 gennaio ha festeggiato i suoi 97 anni in palestra a Oste con i suoi compagni di corso.

Antonino è lo sportivo più anziano ma certamente anche il più entusiasta delle oltre cento persone iscritte ai corsi di attività motoria del Comune. Il Comune già lo aveva voluto festeggiare al raggiungimento dei suoi 95 anni, ma il sindaco Calamai e l'assessore allo sport, Valentina Vespi, hanno ritenuto che anche questo nuovo compleanno fosse un traguardo importante da celebrare: "Antonino è davvero un esempio di forza che dimostra la validità e l'efficacia dell'attività motoria per stare in salute e combattere la solitudine, stando insieme agli altri - dicono il sindaco e l'assessore - Oramai Antonino è la nostra mascotte, un uomo che ha avuto una vita dura ma che ha la tempra di un campione, quella di chi non si ferma di fronte alle difficoltà e allo scorrere del tempo ma affronta la vita con un sorriso e tanta vitalità”.

Tre volte la settimana Antonino, fisico minuto e riflessi pronti, prende la sua auto e raggiunge in autonomia la palestra di Oste, dove fa un'ora di ginnastica con gli insegnanti Luisella Tarello e Nicola Dechirico. Esercizi alla spalliera, yoga, pilates e respirazione, un'attività, quella della motoria per anziani, che fa bene al corpo e alla mente. Antonino Occhipinti è originario della Sicilia ma da molti anni vive a Oste, dove ha lavorato come muratore, operaio tessile, camionista. Da qualche anno poi è rimasto vedovo e la palestra rappresenta un'occasione per sistemarsi, uscire di casa e incontrare altre persone.