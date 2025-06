Cibo, musica e spettacoli. Un’estate per tutti i gusti dalle frazioni ad Artimino

Teatro, archeologia, musica, enogastronomia e molto altro per l’estate di Carmignano. "E’ un calendario poliedrico quello messo a punto dagli uffici del Comune - ha detto ieri il sindaco Edoardo Prestanti nella conferenza stampa di presentazione a palazzo Buonamici - perché unisce iniziative accessibili a tutti". L’attore Stefano Massini e i 50 anni del vino Doc, insieme alla serata dedicata a Lucio Dalla, sono i tre appuntamenti importanti dell’estate che vedrà il ritorno di iniziative come il “match di improvvisazione teatrale“ (7, 14 e 21 luglio in piazza Matteotti a Carmignano), le “notti dell’archeologia“ (dal 12 luglio all’11 settembre) il cinema al parco museo dal 4 al 27 agosto.

"Un cartellone – ha sottolineato l’assessore Monni – costruito tutto da noi, tutto con gli uffici comunali, in primis con l’ufficio cultura, che ringrazio per l’impegno profuso". Il drammaturgo, scrittore e attore fiorentino Stefano Massini porterà alla Rocca di Carmignano il 26 luglio ad ingresso gratuito. Il 2025 è l’anno dei cinquant’anni del Carmignano Doc e l’11 e 12 luglio ad Artimino ci sarà “Tramonti diVini“ dove vino, arte, musica s’incontreranno in un talk show di Tv Prato insieme a stand gastronomici e degustazioni dei vini, performance teatrali, intrattenimento e attività per bambini. La Big Band “L’Ottava Nota“ il 17 luglio al parco museo di Seano proporrà “Luci su Lucio” (dalle 21), un concerto tributo alla musica poetica di Lucio Dalla.

Calici di stelle si trasformerà ne “Le notti del vino“ dall’8 al 10 agosto alla Rocca a cura della Pro Loco. Sono parte del cartellone anche iniziative della prossima settimana come le “Sere d’estate“ alla Pista Rossa a cura dell’associazione festa Santisimo Crocifisso, l’opera lirica “Carmina Burana“ l’8 luglio alla villa La Ferdinanda a cura dell’associazione Omega, il festival toscano del saxofono di Bacchereto (dal 20 al 27 luglio) e il Festival delle Colline. “Le notti dei racconti”, con l’Odissea raccontata ai bambini, animeranno la biblioteca Palazzeschi di Seano (dalle 21) per quattro giovedì sera: 3, 10, 17 e 24 luglio. E si ride anche d’estate con “Ci vediamo in arena”, quattro commedie, proposte da Chiodo Fisso, nello spazio all’aperto della parrocchia di Comeana, nelle serate (ore 21.15) del 10, 17, 24 e 31 luglio. L’etate si chiude, a settembre, con “Il succo del sole”, la tradizionale festa della schiacciata con l’uva, il 7, al parco museo di Seano; la Festa dello sport, il 13, nell’area della piscina comunale di Comeana; la “Giornata degli Etruschi”, il 19, con l’inaugurazione del centro didattico del museo archeologico di Artimino.

Tutto il programma è su www.comune.carmignano.po.it.

M. Serena Quercioli