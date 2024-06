Comeana, fuochi e fiera. Protagonisti i più piccoli

Comeana si prepara alla fiera. Il Comitato "Comeana in festa" e sette associazioni hanno organizzato un programma che inizierà venerdì 28 giugno per concludersi martedì 2 luglio che da sempre è considerato il "martedì della fiera". La fiera si svolgerà nell’area del tumulo etrusco con accesso da via Montefortini e via Garibaldi. Venerdì 28 si parte con la festa cubana dalle 21,30 con musica, cocktail, colori, profumi e sapori caraibici. Animazione balli a cura di Salsarika scuola di balli caraibici di Lastra a Signa. Il ricavato della serata sarà per l’associazione Noi per Voi Odv. Sabato 29 (ore 21) serata fra comicità, sketch e musica con "Da que’grulli". Domenica (sempre dalle 21) intrattenimento per bambini con Maria Claretta e a seguire "Tutti fuori", esibizione dei gruppi della sala prove dello Spazio Giovani: Mark De’Medici, Canope, Punk Hazard, Traffic Gongi e Chiara Perri. Lunedì 1° luglio ancora intrattenimento per bambini e alle 21,30 esibizione de "Il Clan Nomadi tribute band". L’ultima serata sarà martedì con l’animazione per bambini, poi alle 22 esibizione della Santa Lucia Street Band e alle 23,45 spettacolo pirotecnico. Dalle 19 alle 23 apertura straordinaria del tumulo etrusco di Montefortini con visite guidate alle 19, 21 e 22. Per tutta la durata della fiera saranno operativi, dalle 19 sino a mezzanotte, gli stand delle associazioni del territorio dove si potrà cenare con piatti tipici locali oppure con le specialità dello street food. Tutte le sere ci sarà il mercatino di "Io Creo", con i banchi dell’artigianato tutto al femminile che permetterà di trovare tanti accessori per l’estate o idee regalo. E non mancherà il mercato biologico con prodotti a chilometro zero.

M. Serena Quercioli