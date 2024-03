Come si può tornare bambini: "Basta alla vita sempre di corsa"

Driiinnnn!!! Suona la sveglia la mattina e di fretta bisogna alzarsi, di fretta bisogna lavarsi, di fretta bisogna vestirsi, prepararsi e fae colazione. C’è sempre bisogno di risparmiare il tempo ed essere veloci: tutto sempre di fretta!

Poi corri a scuola, corri al catechismo; corri in palestra, corri a casa… Il verbo "correre" sembra che caratterizzi ogni istante della nostra vita. La frase che spesso sentono le nostre orecchie è qusta: "Non c’è tempo".

Alt! Stop! Noi bambini vogliamo fermarci: ad osservare tutta la bellezza della nostra Terra. Vogliamo entrare in relazione con la Casa comune, accogliente, armoniosa nelle forme, nei colori e lasciarci stupire dalla semplicità e dalla "perfezione" che contiene: l’azzurro e la profondità del cielo, una nuvola che assume mille forme sospinta dal vento; la maestosità di un albero, la fragilità di un delicato fiore. Secondo noi bambini, a volte, tutto questo sembra invisibile agli adulti che si fanno travolgere dalla fretta, da una vita fatta di abitudini e azioni ripetute e danno per scontato che ci sia il sole oppure che piova e perdono la capacità di vedere le cose con gli occhi di un bambino, dimenticandosi di essere stati anche loro "piccoli".

I "grandi" si dovrebbero mettere di più nei nostri panni e riuscire a godersi maggiormente questo giardino meraviglioso che è il Creato e questa stupenda avventura che si chiama vita. Denaro, lavoro, successo, affermazione sembrano essere al primo posto nella vita degli adulti che credono che la felicità sia questa.

Vedono proprio il mondo in bianco e nero! Non riescono più né a stupirsi, né a meravigliarsi; noi bambini invece, vediamo il mondo a colori! Ci divertiamo con cose semplici: con una corsa in un prato, con un salto in una pozzanghera… Diciamo basta a questa vita frenetica, monotona e di scarsa qualità e affermiamo che "Non c’è tempo per perdere tempo!"

Per favore, adulti, ritornate bambini!

Bisogna rallentatare e osservare le meraviglie del Creato con gli occhi del cuore, quegli stessi che si stupiscono ancora e riconoscono, in ogni cosa, l’impronta di Dio che si nasconde in una foglia che cade, in un fiocco di neve e in una rondine che vola nella tiepida primavera. Tutto, attorno a noi, è abitato da Dio! Allentiamo la corsa, cogliamo gli attimi, nessun momento sia perso, perché ognuno è prezioso a modo suo.

Allarghiamo lo sguardo: gli occhi di tutti vedano le "cose buone" che ci sono state donate, che portano pace e gioia.

Diventiamo tutti "piccoli" e lasciamoci ancora meravigliare senza permettere al male della guerra, di un virus… di rubarci la tranquillità, la fantasia, la speranza, la gioia di vivere.