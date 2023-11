Colpire chi aiuta. Brutte storie dopo il disastro

Sono ladri poveri di qualsiasi forma di dignità quelli che hanno fatto visita ai camion degli spurghisti arrivati a Prato anche da fuori regione per aiutare famiglie e aziende a liberare i piedi dal fango e tornare, il prima possibile, a correre. A vivere. Approfittare delle tragedie per trovare scorciatoie di guadagno è vigliacco. C’è poco da girarci intorno. Vedi gli ‘sciacalli’, pronti a ripulire auto e case abbandonate. Non ci stupiamo, purtroppo. Ma indignarci, questo deve esserci concesso. Non ci illudiamo che i ladri in questione ci leggano, ma sarebbe bello restituissero quanto tolto. Assieme a scuse sincere. Non succederà. Ma sarebbe un bel passo per guadagnare un po’ di dignità. Che quella non si può rubare.