Colombe e uova a tavola: "Ci sono tante richieste"

Sarà una Pasqua dolce. Le pasticcerie hanno ricevuto in gran parte ordini di colombe, mentre la richiesta di uova al cioccolato è stata più contenuta. Il trend, secondo gli addetti ai lavori, vede una leggera crescita della richiesta rispetto ad un anno fa ed emerge da un’indagine fra i soci di Confcommercio.

"La Pasqua è partita alla fine della scorsa settimana – dice Paolo Sacchetti della pasticceria Nuovo Mondo – e per noi il bilancio è positivo per quello che riguarda le colombe. Abbiamo previsto una produzione complessiva di mille, nei gusti tradizionale, cioccolato e albicocca. Per le uova il ritmo è buono, ma quelle regalate ai più piccoli si legano molto alla sorpresa, che segue logiche più commerciali".

Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Colzi, di Vella Cafè: "Trende superiore all’anno scorso. Poi sappiamo, per abitudine, che moltissimi clienti si rifaranno all’ultimo momento, perché spesso c’è incertezza sul dove trascorrere la Pasqua. Le colombe stanno andando molto bene - vengono proposte agli agrumi, al caramello e caffè, alla pera, cioccolato e rum - mentre le uova sono richieste ad un ritmo regolare". Infine Vito Gennaro, della pasticceria Delizia a Poggio a Caiano: "La richiesta si sta muovendo in linea con un anno fa, ma sappiamo che il boom arriverà a ridosso del giorno di Pasqua. Anche per noi le colombe rappresentano il prodotto più richiesto: facciamo quella tradizionale, ma anche nei gusti di pistacchio, lamponi e cioccolato bianco, arancia, cioccolato e rum".