Colline, McDermott e Scarlet Rivera "live" al Cerretino

La violinista che folgorò Bob Dylan sulla via di "Desire" e il cantautore più amato da Stephen King. Scarlet Rivera e Michael McDermott sono i protagonisti del doppio concerto di domani alla villa Il Cerretino a Poggio a Caiano. Si tratta del primo, grande, appuntamento del "Festival delle Colline 2023": artisti e musiche che si sposano a meraviglia con luoghi d’arte e natura di Prato e dintorni.

L’incontro con Bob Dylan ha segnato per sempre la vita di Scarlet Rivera e la sua improvvisazione al violino su "Hurricane" rimane scolpita nell’epopea dylaniana. Nel suo concerto al Festival delle Colline attingerà al repertorio del "Menestrello di Duluth" e al proprio. Non mancherà un tributo a Fabrizio De André, artista molto amato da Scarlet. Per Stephen King è "uno dei migliori cantautori al mondo e forse il più grande talento rock’n’roll". Sono molti e illustri gli estimatori di Michael McDermott, cantautore di Chicago vincitore l’anno passato del Premio Tenco Internazionale alla carriera. Sul palco di Poggio a Caiano porterà il nuovo album, "St. Paul’s Boulevard".