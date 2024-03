Cocci (FdI) al Pd: "Fondi europei. Realtà stravolta"

"Il Pd stravolge la realtà". Il consigliere provinciale e comunale di FdI, Tommaso Cocci, replica agli interventi della lista d’opposizione Poggio Insieme sui fondi di coesione sociale. E rimanda al mittente tutte le accuse. "Nel Pd sono capaci di tutto, anche di stravolgere la realtà. Proprio la scorsa settimana come centrodestra accusavamo la Regione di avere ignorato la provincia di Prato per la distribuzione di sua competenza di 531 milioni di euro di opere grazie a fondi governativi, e ora leggiamo l’attacco di Poggio Insieme, guidato dall’ex sindaco del Pd, Francesco Puggelli, che accusa il primo cittadino Palandri e il governo Meloni di non avere tenuto conto di Prato e di Poggio a Caiano. Qui siamo all’incredibile: nei litigi del Pd ci rimette tutta la provincia di Prato e lo stesso Pd accusa il centrodestra?. Perché Poggio Insieme e l’ex sindaco Puggelli non chiedono al presidente Giani le motivazioni per cui ha escluso tutta la provincia di Prato dalle opere da finanziare? O perché non ne chiedono conto all’assessore regionale Pd Ciuoffo o alla consigliera regionale Bugetti o al presidente della Provincia Calamai? E’ evidente che si è voluta penalizzare tutta la provincia".