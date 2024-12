"ClickiAmo" Prato per aiutare Pamat

Il lavoro, con i suoi antichi e nuovi mestieri, è il grande protagonista di ClickiAmo Prato 3, un affascinante volume fotografico che raccoglie circa 80 immagini scattate da oltre cinquanta pratesi per sostenere le attività di Pamat, l’associazione che da trentasette anni si occupa di disagio giovanile e di minori in difficoltà ma anche di supporto educativo ai genitori. A introdurre il volume gli interventi del giornalista Piero Ceccatelli, dell’economista Andrea Balestri e dell’architetto, Valerio Barberis. Tutto nasce da un’idea del fotografo Francesco Bolognini che ha lanciato il concorso fotografico Clickiamo Prato, a favore di Pamat, giunto alla terza edizione. Il regalo si può trovare allo Studio fotografico Bolognini in piazza Ciardi, alla Libreria Cartoleria La Castellina, presso Parrucchieri Emozione in via Casella 90 e presso la stessa Pamat (tel. 0574 36006). Il progetto ha il patrocinio di Comune e Provincia: hanno partecipato il Centro sperimentale di fotografia, Fotoclub Il Bacchino, e i Gruppi fotografici Imagoclub e Zoom Zoom. Pubblicazione curata dalla tipografia Baroni e Gori, ha collaborato Agostino Gestri. L’iniziativa ha avuto il sostegno di Bardazzi Jersey e Conad e il supporto di E-Creative e White Radio.