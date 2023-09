Circolo di Narnali, Prato: Emozioni e Pienone per la Sala di Cecco Nuti

Tanta gente e tanta emozione per la serata speciale dedicata a Francesco Nuti, "Madonna che silenzio c’è... a Narnali". Venerdì sera, nell’ambito di una iniziativa organizzata dal circolo Arci per ricordare Cecco, circolo dove in cui l’attore e regista è cresciuto, sono andate in scena due iniziative a ingresso libero: l’intitolazione a Nuti della sala biliardo e l’inaugurazione di una mostra con le locandine dei suoi film. Alla serata dedicata a Nuti ha partecipato il fratello Giovanni.

La passione di Francesco Nuti per il biliardo

è nota. Una passione sbocciata proprio ai tavoli del circolo Arci Renzo Grassi di Narnali, dove Cecco viveva e dove il padre aveva un negozio

di parrucchiere. E’ stato emozionante il momento in cui è stata scoperta la targa che indica la sala biliardo del circolo come sala Francesco Nuti.

Un legame con Narnali rafforzato anche dalle locandine dei suoi film, esposte da venerdì

sera all’interno del circolo.

"Questa iniziativa nasce con l’intento di riempire un po’ di quel silenzio che ci ha lasciato Cecco – ha spiegato presentando l’iniziativa Maurizio Frate del Circolo Grassi –. L’obiettivo è riassaporare un po’ di quella magia che il nostro narnalese sapeva regalarci. Col sorriso, come

piaceva a lui".

"E’ stata un’emozione forte, bella – ha detto Giovanni Nuti – Francesco è sempre rimasto attaccato a questa comunità che gli ha voluto bene anche nei momenti di difficoltà, infatti

nel tempo si è sempre di più sentito Cecco

di Narnali".