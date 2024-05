Ciclovia Prato-Firenze, inaugurato il primo tratto

Prato, 20 maggio 2024 – Taglio del nastro per il tratto pratese della ciclabile che poi consentirà di pedalare tra Firenze e Prato. Sono i primi 2 chilometri dei 14 totali, che si snodano lungo i comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio e Prato. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Prato Matteo Biffoni con alcuni suoi assessori.

Il tratto che è stato inaugurato inizia dal piazzale del Museo Pecci e arriva fino alla pista ciclabile già esistente sul Bisenzio (in prossimità del ponte Bailey). La pista ciclabile prevede due corsie, una per ciascun senso di marcia, con illuminazione e, ai lati, siepi e alberi.

Il costo totale del segmento pratese è di circa 1.770.000 di euro, finanziato per l'80% dalla Regione Toscana tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale ‘Por CreO’ e per il 20% dal Comune di Prato. Da Prato si proseguirà poi per i Gigli, lungo l'autostrada, accanto alla strada di scorrimento veloce Perfetti Ricasoli, si toccherà il polo scientifico di Sesto Fiorentino, si supererà Peretola e infine si approderà al Nuovo Pignone.