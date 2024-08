Ci sono fantasmi al cinema per beneficenza

Fantasmi al cinema per divertirsi e fare beneficenza. Questa sera (ore 21) al parco museo Quinto Martini a Seano proiezione del film “Assault on Florence - A ghostbusters story“, un film prodotto dall’associazione culturale Gens Florentiae con la regia di Matteo Piccinini.

Come molti ricorderanno “Ghostbusters“ è un film del 1985 che all’epoca riempì i cinema e con una colonna sonora che ancora gira in radio. Circa due anni fa è nato a Firenze il progetto di girare un film di “Ghostbusters“ nei luoghi e con fantasmi fiorentini, con lo scopo benefico di raccogliere fondi, in questo caso per acquistare un apparecchio medicale all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze insieme all’associazione “Girotondo per sempre”.

Il film “Assault on Florence - A ghostbusters story“ (nella foto il cast al parco museo) ha lo scopo benefico di raccogliere fondi per acquistare un apparecchio medicale insieme all’associazione Girotondo per sempre.

Questa sera sarà ospite, oltre ai membri dell’associazione Gens Florentiae, al regista e alcuni protagonisti del film, l’attore Sergio Forconi che ha una piccola parte. Il film, inoltre, è stato selezionato per il Festival Villammare che ha come presidente di giuria il maestro Vittorio Storaro (vincitore di tre premi Oscar con “Apocalypse Now”, “Reds” e “L’ultimo imperatore”) e proprio stasera si saprà il vincitore. Inoltre, al parco museo ci sarà Zia Caterina, tassista fiorentina di Milano 25, nota per la sua opera di assistenza ai bambini malati e ricoverati al Meyer. Di recente Caterina Bellandi ha dato vita anche al progetto “La tana dei supereroi“.

La proiezione di questa sera è adatta a tutte le età e l’ingresso è libero.

M. Serena Quercioli