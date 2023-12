Chiesino di Cavagliano. La magia del Natale

E’ tornata la magia della fiaccolata di Natale al chiesino di Cavagliano, organizzata dai volontari della Vab sezione di Prato. Sono stati davvero tanti coloro che non hanno voluto mancare ad un appuntamento che è diventato ormai un grande classico del Natale pratese e che è in grado di coinvolgere tutti gli amanti della montagna e non. Una bella occasione per vivere lo spirito natalizio a contatto con la natura nella notte in cui si celebra la nascita di Gesù. Come sempre, il programma ha previsto il punto di ritrovo in località ’i Bifolchi’, dove sono state distribuite le fiaccole ai partecipanti per iniziare l’ascesa verso il chiesino di Cavagliano. Un percorso trekking facile di poco meno di mezz’ora. In vetta al percorso, poi il chiesino di Cavagliano illuminato sormontato da una imponente stella cometa luminosa. Ad accogliere i partecipanti i volontari della Vab e della Misericordia che hanno distribuito bevande calde. La temperatura mite ha fatto sì che anche la permanenza sull’altura del chiesino sulle pendici meridionali della Calvana a 468 metri di altezza sia stata piacevole per le persone (almeno un centinaio) che hanno partecipato alla celebrazione della messa di Natale. La funzione religiosa è stata amministrata da don Patrick, collaboratore in Duomo, mentre le campane della notte di Natale risuonavano in città, facendo salire fino a lassù i rintocchi della grande festa.