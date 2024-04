"Centrodestra unito per le elezioni europee: accordo tra Forza Italia e Noi Moderati" Il centrodestra unito a Prato per le prossime elezioni europee: accordo tra Forza Italia e Noi Moderati per rafforzare l'alleanza nel partito popolare europeo, con il sottosegretario Giorgio Silli protagonista. In città, sostegno a Gianni Cenni con liste separate.