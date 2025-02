Centrodestra tanti nomi con fibrillazioni

Ma "chi vuole vincere? Chi vuole provare veramente a strappare la regione a un non governo a cui il Pd ha condannato la Toscana? Noi andiamo avanti per questa strada, riteniamo il valore dell’unità del centrodestra imprescindibile, però giochiamo per vincere e dare una speranza a questa regione. Siamo in campagna elettorale, stiamo ascoltando i territori, costruendo con tutti quanti, anche con gli alleati, un programma elettorale" dice da Prato Alessandro Tomasi, leader toscano di Fratelli d’Italia e candidato per la corsa a governatore regionale". Il centrodestra si dice compatto ma ci sono quattro candidati anti Giani. E il clima non è particolarmente sereno nella coalizione, anche a Prato.

L.C.