Centrodestra, corsa a due. Cenni e Cocci in "finale"

Si sono trovati in via della Scrofa a Roma, nella sede nazionale di Fratelli d’Italia ed erano in sei. Giovanni Donzelli, il responsabile nazionale per l’organizzazione del partito e deputato, fiorentino di nascita ma da tempo residente a Mezzana; Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura, senatore, pistoiese ed eletto nel collegio che comprende anche Prato; Chiara La Porta, deputata pratese; Claudio Belgiorno, capogruppo di FdI in consiglio comunale. E i due possibili candidati sindaco: Gianni Cenni e Tommaso Cocci. Hanno parlato un paio d’ore, iniziando un percorso di dialogo e di confronto per arrivate alla decisione.

In politica i colpi di scena non vanno mai esclusi, ma quello che adesso sembra delinearsi è che il candidato sindaco del centrodestra sarà un politico e non un civico, e sarà espressione di Fratelli d’Italia, il partito più forte della coalizione. Cenni e Cocci hanno in comune la professione, sono entrambi avvocati, e l’esperienza in consiglio comunale, di cui il secondo oggi fa parte, eletto nel 2019 con lista civica Spada sindaco, per passare a FdI nel luglio 2020. Il primo è stato consigliere dal 2004 al 2009 con la giunta Romagnoli e per qualche mese anche con la giunta di Roberto Cenni – omonimia di cognome e nessuna parentela – prima di diventare assessore all’urbanistica; è stato anche consigliere provinciale dal 1999 al 2004 e ha ricoperto il ruolo di vice coordinatore vicario di FdI.

Cocci, classe 1991, e Cenni, classe 1963, rappresentano anche due anime diverse del partito che con l’incontro nella capitale di martedì pomeriggio hanno avviato una fase più concreta di dialogo. Voci di presunte candidature civiche circolano ancora, ma al momento non trovano riscontro. Del resto in questi mesi autorevoli esponenti della coalizione hanno ribadito che l’esperienza politica è da preferire. A questo punto si può escludere l’ipotesi Giorgio Silli, il sottosegretario agli Esteri che molti ritenevano candidato vincente, ma che da mesi ripete di preferire il suo ruolo alla Farnesina ed è fra i leader nazionali di Noi Moderati. Lo stesso si può dire di Rita Pieri, storica dirigente di Forza Italia ed ex assessore, di cui tanti sottolineavano la possibilità di ottenere consensi in modo trasversale. Cenni o Cocci: quando la decisione ufficiale ancora non si sa.

an.be.