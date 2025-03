Medici di famiglia uniti per ampliare i servizi sanitari a Prato Sud

Prato, 25 marzo 2025 - Un centro medico di 250 metri quadri, con cinque ambulatori, una trentina di specialisti e una stretta sinergia con i medici di famiglia. Un centro privato che si pone l'obiettivo di dare una risposta sanitaria a una zona scoperta da servizi di questo tipo, come quella di Prato Sud. E che vuole colmare una lacuna sanitaria presente sul territorio collaborando fianco a fianco col sistema pubblico. E' stato inaugurato in via dello Sprone 1, ad angolo con via Roma, zona Grignano, il Centro Medico Althara. A promuovere il progetto sono tre giovani medici di medicina generale: Giovanni Calusi, Francesca Fratini e Massimo Fioriti, in sinergia con Lafarmacia di via Roma. Il centro nasce dove c'era già una struttura sanitaria, poi chiusa, gestita dai pediatri di libera scelta. Adesso gli ambulatori rinascono fra un restyling complessivo degli spazi, investimenti in strumentazioni mediche di ultima generazione e soprattutto la collaborazione fra medici di famiglia e specialisti. Rispetto agli altri centri presenti sul territorio il concetto sanitario viene ribaltato: non più gli specialisti che vanno a chiedere la collaborazione ai medici di famiglia, bensì è la medicina generale che è andata a cercare gli specialisti giusti per assicurare alla zona sud di Prato, e in assoluto a tutto il territorio, risposte veloci, efficienti, di qualità e in tempi adeguati alle necessità sanitarie dei pazienti che decidono di andare privatamente.

“Althara nasce dalle constatazioni quotidiane che come medici di famiglia vediamo nei nostri ambulatori – spiega Calusi - Sempre più spesso gli assistiti raccontano le difficoltà nell'accedere ai servizi medici offerti dal sistema pubblico in tempistiche adeguate alle loro esigenze. Non solo. In città mancavano anche punti di riferimento sanitari nella zona sud per effettuare servizi specialistici privati. Di fatto i pratesi della zona sud erano costretti a spostarsi all'altro capo della città per esami e visite. Da qui la decisione di aprire in via dello Sprone, in una zona centrale per Prato sud, colmando una lacuna sanitaria del territorio. Il nome Althara nasce da un neologismo, creato apposta per il centro. Un nome che vuole esemplificare alta qualità di cura. All'interno ci sono le principali branche specialistiche: ginecologia, ortopedia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, fisioterapia, psichiatria, psicoterapia, urologia, otorinolaringoiatria, geriatria, scienze dell'alimentazione, ecografie, medicina estetica. ci si può quindi rivolgere al centro medico per ognuna di queste tipologie di visite specialistiche ma anche per approfondimenti diagnostici ed ecografici. A breve ci sarà anche la partenza del punto prelievi effettuato in collaborazione con Synlab".