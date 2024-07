Centri estivi nei musei. Aspettando la scuola

Agosto con bambini in vacanza al mare o in montagna. E poi? E poi si riparte con la routine settembrina dei centri estivi, prima che suoni la campanella del 16 settembre. A tendere una mano ai genitori sono i luoghi della cultura cittadina come il Museo di Palazzo Pretorio e il Centro Pecci, organizzando dei campus estivi speciali immersi nella bellezza dell’arte e giocando con la creatività. "Vacanze al museo" è il campus estivo del Pretorio dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, quest’anno dedicato alle celebrazioni dei dieci anni dalla riapertura del museo. Per una settimana, dal 2 al 6 settembre, i piccoli artisti in erba saranno coinvolti in tante attività creativo-manuali, laboratori tematici, caccia al tesoro, passeggiate alla scoperta della città con visite e laboratori, azioni-gioco al museo e nelle aree verdi cittadine. Un’occasione per divertirsi all’insegna dell’arte con il piacere della scoperta: le tecniche artistiche, la storia della città, l’esplorazione sensoriale, le emozioni nell’arte saranno fonte d’ispirazione per i piccoli ospiti in questo percorso. Maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 0574.1837860 oppure alla mail [email protected]; previsto sconto soci Coop; il termine ultimo per iscriversi è il 27 agosto. Da Palazzo Pretorio al Centro Pecci, che organizza "Estate a colori", campus per bambini dai 6 agli undici anni che offre arte, creatività e divertimento in un ambiente stimolante che valorizza la contemporaneità in tutte le sue forme e declinazioni. Le attività sono previste dal 9 al 13 settembre, dalle 8.30 alle 16.30: i posti sono limitati, è necessaria la pre-iscrizione sul sito del Centro Pecci.