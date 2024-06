Centri estivi a volontà. Sport, storia e giochi

Sette centri estivi per varie fasce d’età, per trascorrere l’estate in compagnia.

A Carmignano ci sono varie proposte per bambini e ragazzi, curate dalle associazioni con il patrocinio del Comune. Si parte con "Schiocca le dita" (da 6 a 14 anni) organizzato dall’associazione Saperi al circolo del Galli, dal 10 giugno al 13 settembre (orario 7.30-16.30). Iscrizioni: 388 8966344. Per chi è più appassionato di sport c’è "Sportivamente" per bambini dai 5 ai 12 anni, alla polisportiva Colline Medicee a Seano, dal 10 giugno al 2 agosto, dalle 9 alle 16. Iscrizioni: 389 5820887.

Il centro estivo "Ci garba fare sport ...d’estate" che si svolgerà alla piscina comunale di Comeana, a cura del Cgfs di Prato per bambini da 7 a 12 anni, dall’11 al 26 luglio con orario 8-14 o 8-17. Iscrizioni: 055 0988050-0574 43621. Per i curiosi, i creativi, gli appassionati della storia a Comeana ci sarà il campus "Sulle tracce degli etruschi" dal 17 giugno al 9 agosto e si svolgerà nella scuola elementare "Nazario Sauro" (orario 8.30-16.30) a cura di circolo Arci 11 Giugno e Arci Prato. Iscrizioni: 347 6611400.

"Gommone 4.0" è il centro estivo che sarà alla scuola elementare "Quinto Martini" a Seano dal 24 giugno al 9 agosto dalle 8 alle 16,30 per bambini da 6 a 14 anni, a cura dell’associazione Progetto Suellen, iscrizioni: 339 4713335. Dal mese di luglio altre due opportunità: dal 3 luglio al 9 agosto alla scuola "Baccini" a Santa Cristina a Mezzana "Schiocca le dita" dai 3 ai 6 anni, a cura di Misericordia e Saperi (orario 7.30-17. Iscrizioni: 388.8966344. La seconda proposta è "Dire, fare, giocare" per dai 3 ai 6 anni dal 3 luglio al 9 agosto alla scuola Bonacossi a Seano a cura della coop Alambicchi. Iscrizioni: 0574.611299.

M. Serena Quercioli