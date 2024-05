Centinaio: "Prato meta turistica, ma serve una vera comunicazione"

Giornata tutta pratese per il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (nella foto), esponente della Lega. "Prato in questi anni non è riuscita a raccontarsi all’Italia e al mondo come dovrebbe e come forse vorrebbero i suoi cittadini – ha detto –. Ero già venuto qui, ma avevo visto solo la Prato cinese. Questa volta ho scoperto il volto reale di Prato: tantissimi cittadini pratesi che vorrebbero qualcosa di diverso, qualcosa che in questi dieci anni chi ha amministrato la città non è stato in grado di offrire". Centinaio ha visitato il centro storico, ha incontrato gli operatori del comparto turistico-ricettivo e partecipato a un convegno proprio sul turismo promosso in Camera di commercio dal segretario provinciale della Lega Daniele Spada insieme a Chiara Gori, ex guida del consorzio turistico Bella Tuscany e candidata con il Carroccio al consiglio comunale. "Prato ha tutte le carte in regola per diventare una meta turistica di rilievo, basta saper raccontare la sua storia e le sue tradizioni al mondo intero", ha concluso il vicepresidente del Senato.