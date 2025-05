C’è Politeama Spring Dance. Si balla con That’s Amore. E tante canzoni di una volta

Ricordi, suggestioni romantiche, divertimento e un pizzico di nostalgia con i talenti del Balletto di Siena, per l’ultimo appuntamento della rassegna Politeama Spring Dance. That’s Amore, in scena mercoledì 14 maggio (alle 21), riavvolgerà il nastro per cullare il pubblico sulle note delle più belle e famose canzoni italiane dagli anni Trenta a Settanta, con le voci di Mina, Celentano, Gino Paoli e tanti altri interpreti, in un omaggio al Belpaese più felice e spensierato.

Un balletto neoclassico che non vuole essere una rievocazione di grandi amori giovanili dal sapore ribelle ma che, grazie alle coreografie firmate da Marco Batti, promette di accendere i cuori anche delle generazioni di oggi, in un abbraccio di corpi all’unisono con le note: batticuori, sorrisi, risate e lacrime accompagneranno gli spettatori fino al brano che dà il nome allo spettacolo, That’s amore.

Anche nell’appuntamento finale della rassegna dedicata all’universo della danza, la Fondazione Politeama Pratese conferma la sua attenzione per le formazioni artistiche coreutiche legate al territorio toscano: il Balletto di Siena rappresenta una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione. La compagnia ha al suo attivo oltre venti produzioni e conta elementi provenienti da tutto il mondo.

Grazie alla collaborazione con coreografi di talento, accanto alla ricerca drammaturgica e coreografica del maestro Marco Batti, negli anni si è creato un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in Italia e all’estero.