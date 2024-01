Cavarzano e la strada colabrodo: "Gelo in arrivo, siamo preoccupati"

Una strada piena di buche e rattoppata sta diventando pericolosa per la circolazione stradale e per raggiungere le abitazioni.

E’ quella che collega Vernio a Cavarzano e i residenti del borgo chiedono a gran voce al Comune un intervento risolutivo.

"La strada che da Vernio arriva a Cavarzano – dice Maurizio Moncelli, un residente di Cavarzano – è veramente un disastro: ci sono buche in tutto il tratto, avvallamenti e non ci sono cunette e griglie per fare defluire le acque piovane. Un problema visto le precipitazioni dell’ultimo periodo. Non solo: le piante sono ormai troppo alte e troppo vicino alla carreggiata, fra poco cadranno. Su questa strada nel corso degli anni sono stati fatti solo piccoli interventi di rattoppo, durati alcuni mesi e poi con la pioggia e il passaggio dei mezzi si sono riformate le buche sull’asfalto. Ho già fatto presente questa situazione al Comune di Vernio ma ad oggi non ho avuto nessuna risposta, né si è visto nessun intervento".

Moncelli ricorda che il grande freddo non è ancora arrivato quindi neanche il gelo che può rendere ulteriormente pericolosa la strada, per non parlare della neve. Il borgo e le frazioni di questa zona dell’Alta Valle del Bisenzio rischiano seriamente di restare isolati.

Il rifacimento di un manto stradale viene fatto preferibilmente nella bella stagione e i cittadini chiedono almeno una programmazione dei lavori necessari.

Il borgo di Cavarzano – a pochi chilometri da Mercatale di Vernio, a 650 metri di altezza, dominato dalla chiesetta romanica di San Pietro con il suo campanile – è meno popolato d’inverno rispetto all’estate ma i residenti chiedono di spostarsi in sicurezza, sia per arrivare nelle varie località vicine sia per raggiungere la Sr325 verso Vernio e Prato.