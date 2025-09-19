Cavalieri, primi test. Domani c’è Livorno

"Siamo contenti di giocare dopo gli ultimi mesi senza partite. La prima fase della preparazione è andata bene, siamo soddisfatti. La partita con Livorno è solo il primo momento di verifica, ne seguiranno altri due. Sarà un buon test per testare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così presentato il primo test match stagionale che si svolgerà domani alle 18:30 al Montano. In programma c’è il derby toscano con il Livorno, che manca da un paio di stagioni in campionato. Allora furono gli uomini di Alberto Chiesa a prevalere, nella stagione 2023/24 che si concluse con il raggiungimento dei playoff a la qualificazione alla scorsa Serie A1. Stavolta le categorie sono "invertite": i livornesi sono stati ripescati in A1, mentre capitan Puglia e soci ripartiranno dall’A2. Il primo obiettivo sarà quello di rodare i meccanismi di gioco. "Alterneremo i giocatori – ha detto Fusi - e poi c’è la soddisfazione di poter giocare finalmente a casa". La sfida sarà preceduta peraltro dalla visita del commissario tecnico dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, che arriverà al Montano stasera alle 19. Il 28 settembre i Cavalieri giocheranno in trasferta con il Parma, per chiudere il ciclo di amichevoli il 5 ottobre in casa con Calvisano. A quel punto sarà ora di prepararsi al debutto nel campionato di Serie A2 2025/26: il primo turno vedrà i "tuttineri" impegnati in trasferta contro Civitavecchia (in una "classica" degli ultimi anni) il prossimo 19 ottobre, mentre il 26 ottobre successivo riceveranno l’UR Firenze nel derby che andrà in scena al Montano. Proprio il rinnovato impianto di Santa Lucia dovrebbe ospitare le gare casalinghe del club, rappresentando una delle novità stagionali. Dopo la retrocessione dalla Serie A1 maturata nella scorsa stagione i Cavalieri sognano un campionato da protagonisti al livello inferiore, puntando ai playoff e centrando quella che sarebbe la terza qualificazione agli spareggi-promozione in quattro annate.

G.F.