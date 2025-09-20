Sos sfruttamento: "Ora coinvolgere i committenti"

"Il tavolo indetto per la prossima settimana può essere un’occasione storica per i committenti de L’Alba di invertire una tendenza estremamente negativa. Se non verrà sfruttata e non riceveremo delle risposte adeguate, ci muoveremo e questa volta porteremo i presidi davanti alle sedi e ai negozi dei brand". Non è una provocazione quella lanciata da Luca Toscano, colonna del sindacato dei Sudd Cobas, ma una vera e propria promessa. Se nel corso della prossima settimana i committenti de L’Alba non faranno un passo in avanti, allora "proveremo a scalare la gerarchia della filiera. L’azienda in sé è solo uno degli ultimi strati di un sistema che vede, ai livelli superiori, realtà come Lanificio Roma e Tessilform (produttrice del marchio Patrizia Pepe, nda). Avevamo già convocato un tavolo con i committenti che conosciamo, come quelli appena menzionati, ma solo Lanificio Nello Gori ha risposto alla chiamata, affermando di essere pronto a stare dietro a quello che chiediamo. Vale a dire - ha sottolineato il sindacalista - la garanzia che i diritti dei lavoratori vengano rispettati all’interno dell’azienda. Dobbiamo fermare la delocalizzazione che è in corso e che è il motivo per i quali gli gli operai stavano scioperando". Dopo il pestaggio dei giorni scorsi, oggi (dalle 15) i Sudd Cobas manifesteranno. Il ritrovo del corteo è fissato in piazza del Serraglio e, passando per le vie del centro, arriverà fino a Palazzo dell’Industria. "Abbiamo già ricevuto diverse adesioni. E’ importante sottolineare - ha proseguito Toscano - che la vertenza in atto non vuole solo porre attenzione sull’episodio di violenza che è accaduto, ma l’obiettivo è quello di capire cosa c’è dietro quel pestaggio. Ai committenti de L’Alba chiediamo di essere parte della soluzione, che può essere solo quella di permettere di lavorare a operai che hanno acquisito i propri diritti tramite la sindacalizzazione. Abbiamo ascoltato tanti pareri in questi giorni, ma manca la voce proprio dei committenti, che devono dirci cosa intendono fare. Non vogliamo che si aspetti che l’attenzione attorno a questa vicenda cali, per poi non agire. Questo è il momento di prendersi le responsabilità: è un’occasione storica per i committenti di invertire la tendenza che ha sempre contraddistinto questo distretto". Nel frattempo, la Procura di Prato ha aperto un’indagine: nel mirino da un lato i reati di lesioni e violenza privata per l’aggressione al picchetto, dall’altro l’intermediazione e lo sfruttamento del lavoro.

Francesco Bocchini