Il caso alla Pubblica Assistenza. Licenziato dopo un infortunio. Il tribunale: atto nullo. E lo reintegra

A quasi un anno dal licenziamento in tronco di un dipendente della Pubblica Assistenza L’Avvenire, il Tribunale ne ha riconosciuto la nullità. La sentenza, emessa dal giudice Mariella Galano, parla chiaro: dichiara la nullità del licenziamento e condanna la società alla reintegra dell’ex dipendente (nel frattempo ha trovato un’occupazione, ndr), oltre al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’uomo, assistito dall’avvocato Yara Serafini, è stato in Pubblica Assistenza come volontario dal 2004, dipendente dal 2008 e addetto al coordinamento dei servizi 118 fino al 2021 quando è stato fatto passare da un ruolo di responsabilità tecnica al servizio di trasporto salme. Un ’demansionamento’ contestato dal dipendente con diffide legali, iniziative che, secondo il Tribunale, avrebbero scatenato una rappresaglia: "La resistente ha atteso la prima occasione utile per allontanare il lavoratore, da tempo non più gradito, strumentalizzando una presunta difformità diagnostica", si legge nella sentenza. Per il giudice "il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la ritorsività del licenziamento" mentre ritiene le contestazioni mosse dalla società "del tutto infondate e pretestuose". La vicenda inizia nel 2024, quando il dipendente si infortuna durante il trasporto di una salma: per evitare la caduta della salma riporta una lesione al ginocchio. Il pronto soccorso parla prima di distorsione, poi accertamenti sollecitati dall’ospedale confermano una frattura meniscale con necessità di intervento. Secondo la Pubblica Assistenza, l’aggiornamento diagnostico avrebbe nascosto una condotta fraudolenta del lavoratore, tanto che aveva assoldato un investigatore privato per seguire il dipendente durante il periodo di fisioterapia. Per la giudice le immagini prodotte non hanno avuto alcun valore contro le certificazioni mediche ufficiali. La Pubblica Assistenza dovrà rimborsare le spese legali (oltre 7mila euro).

Sa.Be.