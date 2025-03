Cavalieri B, bella partita. Battuto il "Cus Siena"

La prima squadra, che ha limitato i danni riuscendo nonostante la sconfitta a tornare da Milano con due punti, ha ripreso gli allenamenti. E lo stesso hanno fatto le altre formazioni dei Cavalieri Union. La prima squadra di Alberto Chiesa, ottava nella classifica del campionato di Serie A con 24 punti e a pari merito con l’Avezzano, sta preparandosi proprio allo scontro diretto con gli abruzzesi, che avrà luogo al Chersoni il prossimo 23 marzo e che con tutta probabilità rappresenterà il crocevia stagionale: una vittoria darebbe una spinta notevole in chiave salvezza. A far festa per il momento è comunque la "cadetta", che pochi giorni fa ha vinto a Sesto contro il Cus Siena nel quattordicesimo turno del campionato di Serie B: il 22-17 finale nasce da una prestazione collettiva di prim’ordine sublimata dalle mete di Carafa e Guidoreni e dai calci di Tarlini. I "Cavalieri B" di coach Lorenzo Calamai sono adesso settimi in classifica, a +14 dal nono posto occupato dall’UR Firenze. "È stata una vittoria importante al termine di una prestazione di sostanza per tutti gli ottanta minuti - ha commentato Calamai - la voglia di tornare a vincere ha battuto i tanti infortuni, le assenze e gli acciacchi che hanno condizionato la preparazione dell’incontro e finalmente si sono visti dei brani del gioco offensivo che vogliamo costruire da tutta la stagione". Meno bene è andata stavolta alle compagini giovanili, che si stanno comunque rendendo protagoniste di un’annata più che positiva: l’U18 "Titolo" è andata in meta tre volte, ma alla fine ha vinto Parma per 33-24. Anche grazie alle prestazioni dei vari Aiello, Anedda, Bianchi, Civai, Conti, Coscarelli, Dabizzi, Donati, Entrade, Franceschini, Giagnoni, Lucchetti, Magni, Messeri, Milano, Mukechu, Proietti, Ristic, Sarbu, Sestini, Tinti, Tizzi e Vigiani, la "Diciotto" mantiene il terzo posto in graduatoria. Sconfitte casalinghe per le due U16: la "regionale" contro lo Scandicci (10-37) la "Titolo" è caduta per la prima volta in stagione per mano di Valorugby (14-32).

Giovanni Fiorentino