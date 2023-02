Cate Blanchett insegue l’Oscar con il film "Tar"

Si intitola "Tar" il nuovo film diretto da Todd Field (già autore di due pellicole riuscite come "In the bedromm" e "Little Children") in programmazione all’Eden (ore 17). Per la nuova regia Field si affida totalmente ad una delle più grandi attrici del cinema contemporaneo, Cate Blanchett che potrebbe conquistare presto il suo terzo premio Oscar grazie ad un ruolo, difficile, irritante, quasi sgradevole; quello della direttrice d’orchestra Lydia Tar, osannata in tutto il mondo e direttrice della Filarmonica di Berlino. Il suo talento, ma anche il suo delirio di onnipotenza, la sua arroganza e la sua presunzione di chi pensa di avere tutto il mondo ai propri piedi, dovrà presto fare i conti con una serie di sgradevoli accuse. Le altre proposte dell’Eden sono: la novità tutta italiana con la comicità di Alessandro Siani, "Tramite amicizia" (ore 1618.1521), nel cast ottimi commedianti come Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, "Non così vicino" (ore 1618.1521), dal romanzo "L’uomo che metteva in ordine il mondo", nuova performance di Tom Hanks nel ruolo di Otto Anderson, uomo scorbutico e inavvicinabile. Continua anche la programmazione di uno dei film più belli della stagione, "Gli spiriti dell’isola" (ore 21) con un grande Colin Farrell che ha già ipotecato il prossimo premio Oscar dopo aver già vinto la Coppa Volpi a Venezia per la migliore interpretazione maschile.

Tante le proposte del cinema Terminale. Due nuovi film: ancora dalla Francia "Una relazione passeggera" (ore 16.3018.30) storia di una relazione tra una madre single e un uomo sposato, "Holy spider" (ore 21.15). La rassegna Cinefliante, domenica ore 10.30 propone "La brigata aiuta tutti in Europa", la rassegne dedicata a Wong Kar Wai, martedì 21 ore 21 propone "Happy toghether" a cui si aggiunge una nuova rassegna dedicata alla montagna, giovedì 23 febbraio ecco "Camino Skies". Al Pecci torna "Decision to leave" (ore 21.15). Altri film "Gigi e la legge" (ore 16.30), "Tutta la bellezza e il dolore" (ore 18.30). Mercoledì "Edge of the alleghy" (ore 18) "Wittgenstein" (ore 21.15). Sullo schermo dei Garibaldi Milleventi, "L’innocente", diretto e interpretato da Louis Garrell (ore 18.1520.30), "Marcel the shell" (ore 16.30).

Federico Berti