castello, eden e pecci

Stasera per la programmazione all’Arena Castello c’è "Perfect days",

il ritorno in grande stile del maestro del cinema Wim Wenders in trasferta nella terra del Sol Levante. Domani sera è la volta di "Misericordia" per la regia di Emma Dante; film per cinefili doc. All’Eden oggi ci sono "L’arte della gioia", splendido film diretto da Valeria Golino (ore 17 e 20.45); "Kind of Kidness" del regista greco Yorgos Lanthimos (ore 17 e 20.30). Al cinema Pecci: Donnie darko - director’s cut (vers. it.) alle 16; The animal kingdom (vers. it.) alle 18.30; Attenberg (v. or. sott. it.) alle 21.