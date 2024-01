Carta e digitale. Abbonamenti: nuove offerte

Un abbonamento digitale e uno cartaceo a La Nazione. E si può pagare anche a rate, senza interessi. Con il 2024 sono arrivate nuove opportunità per leggere ogni giorno La Nazione a un prezzo scontato e bloccato per un anno intero. L’offerta consiste in un abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon a 469 euro (i coupon sono aumentati, da 320 appunto a 360). Il coupon permette di ritirare la propria copia in edicola (il costo è quindi 1,30 euro con un risparmio di 143 euro). La durata dei coupon è di 390 giorni dalla data di consegna. L’abbonamento è acquistabile con il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) oppure online su abbonamenti.lanazione.it con pagamento con carta di credito o bonifico. Per la prima volta La Nazione propone anche un’offerta che integra carta e digitale dedicata a chi ama recarsi in edicola ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone. L’abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon più quello digitale della durata di 6 mesi costa 259 euro, con un risparmio anche qui di 143 euro. La durata dei coupon è 190 giorni dalla consegna. L’abbonamento digitale sarà attivato entro 10 giorni dal pagamento, associato all’indirizzo mail dell’acquirente (su abbonamenti.lanazione.it, pagamento con carta di credito). Entrambe le offerte scadono il 31 gennaio. Chi sceglierà una delle due offerte e di pagare online con carta di credito potrà anche pagare a rate, senza interessi grazie a "Scalapay". Per informazioni: [email protected] oppure 051.6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.