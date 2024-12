Carraia vince, adesso è capolista in solitaria. Tobbiana si ferma: sconfitta contro il Bacchereto

La Polisportiva Carraia non ha steccato, espugnando il campo dell’Eureka a conclusione di una partita nel complesso equilibrata. Ed in virtù del passo falso interno compiuto a sorpresa dal Tobbiana, ne ha approfittato anche per mantenere il primato in solitaria e ridisegnare così la classifica del girone pratese. E’ la sintesi della decima giornata del campionato di Terza Categoria, che andrà definitivamente in archivio stasera dopo Firenze Nord – La Libertà Viaccia (ossia l’ormai "tradizionale" posticipo delle 21). Tutte le altre gare sono tuttavia già state disputate lo scorso fine settimana e in attesa della Coppa Faggi che fra qualche giorno tornerà a reclamare attenzione (con la seconda giornata) tutte le contendenti possono tirare le somme. Iniziando come detto dal Carraia, che ha mantenuto la vetta grazie all’1-0 su una coriacea Eureka firmato da Giomi. E anche grazie al Bacchereto che nel primo posticipo di ieri ha espugnato l’Aiazzi rifilando un 4-1 roboante (issandosi a seguito di ciò al terzo posto a pari merito con Las Vegas) all’ormai ex-capolista Tobbiana, i calenzanesi possono festeggiare ulteriormente. Occhio però anche al sopracitato Las Vegas, che si propone sempre più come "terzo incomodo": il nuovo arrivato Dondini, Giorgi, Putoto (due volte) e Ciardi hanno messo la firma sul 5-0 con cui la formazione di mister Shehaj ha annichilito a domicilio il Prato Sport consolidando la terza piazza (anche se in condominio, come abbiamo visto). A quota 18 salgono l’Atletico Esperia, dopo aver inflitto un pesante 5-1 al Colonnata (con Sparagi autore di una tripletta) e la CDP Vaianese, che come da pronostico si è aggiudicata il derby con La Briglia (a seguito delle reti di Mazzetti e Mari). Rialza la testa anche il Paperino San Giorgio, giustiziere del Carmignano: un bis di Calabrese e gli squilli di Perna e Sguanci hanno fatto sì che la banda Betti si imponesse per 4-1. Dovrà andare in cerca di riscatto anche il BGV Soccer Club, a ben vedere: il San Lorenzo Giovani Campi si è aggiudicato l’intera posta in palio segnando due reti senza subirne. Giornata-no infine per il Prato Nord U21: i giovani di Rauseo hanno perso in trasferta contro gli aglianesi del San Piero, capaci di imporsi per 3-0.

Giovanni Fiorentino