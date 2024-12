Carmignano, capitale degli scacchi. Oltre 100 giocatori di tutto il mondo

Oltre cento scacchisti, provenienti dall’Italia e dall’estero, parteciperanno al primo "Festival internazionale di scacchi" di Carmignano che si terrà dal 26 al 30 dicembre al circolo "Il Galli", promosso dal Circolo pratese degli scacchi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. "Con piacere sosteniamo questa iniziativa di alto valore sportivo che costituisce un’opportunità per il nostro territorio di farsi conoscere", mette in evidenza la presidente della Fondazione, Diana Toccafondi.

"Per Carmignano, questo è un evento importantissimo, che suggella i successi degli ultimi anni sia livello agonistico che dirigenziale. Ci siamo sentiti in dovere di intitolare i tornei a nostri soci storici che fin dal 1972, hanno contribuito alla crescita del movimento scacchistico a Prato. Se tutto andrà come ci auguriamo questo di Carmignano potrà diventare un appuntamento fisso per scacchisti provenienti da tutta Italia e non solo", sottolinea il presidente del Circolo pratese, Marco Caprino.

Nutrito il gruppo toscano ma non mancano giocatori da fuori regione come Liguria, Emilia, Lombardia, Lazio, e da paesi europei come Germania, Principato di Monaco, Albania, Romania e Pakistan. Tra i nomi di spicco figurano il grande maestro Igor Efimov, il pratese maestro internazionale Simone De Filomeno, la maestra internazionale Martine Dubois e i maestri fide e maestri nazionali Marco Corvi, Doriano Tocchioni, Alex Dobboletta, Gaetano Bocchicchio e Marco Caprino. Molte anche le giovani promesse toscane che sfrutteranno l’occasione per salire nel ranking italiano e conquistare titoli magistrali. infatti il torneo maggiore, riservato ai giocatori con punteggio Elo superiore a 1900, è valido per effettuare norme da maestro.

Previste inoltre tante attività collaterali organizzate dalla proloco di Carmignano per gli accompagnatori dei giocatori.