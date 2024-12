Capodanno diffuso nel centro storico: musica e spettacoli per San Silvestro

Capodanno diffuso per le vie del centro storico. Per chi deciderà di trascorrere la notte di San Silvestro in città non mancheranno le occasioni di divertimento. Pop e popolare. Musica, spettacoli, buon cibo e ovviamente calici in alto per il brindisi di mezzanotte. Un’occasione speciale per riunirci a festeggiare l’anno che verrà.

La città rimarrà sveglia con eventi diffusi nel centro storico, e non solo, che incontreranno i gusti di più target possibili.

Le piazze e le vie del centro storico saranno animate con una selezione di musica di vario genere e per tutte le età grazie a postazioni musicali predisposte in più luoghi. Saranno quattro le macroaree, ognuna dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila.

I locali aderenti al progetto faranno da cassa di risonanza con dj set indoor e allestimenti diversi per scatenarsi nella notte più lunga dell’anno.

Per i più piccoli appuntamento con "Magico Capodanno". Ci saranno animazioni pomeridiane in piazza per famiglie, bambini e bambine, per aspettare il nuovo anno con incantesimi, giochi e divertenti spettacoli di strada.

Nelle quattro aree del centro destinate al capodanno diffuso, invece, si svolgeranno esibizioni musicali e spettacoli di vario tipo. L’inizio dei festeggiamenti è previsto dalle 22 fino alle 2 circa della notte.

E quest’anno una novità: la lettura dell’oroscopo con l’allestimento della postazione fissa di un astrologo. per chi crede negli astri quale migliore occasione se non la notte che dà inizio al nuovo anno per conoscsre cosa ci sriserverà il 2025.

Le piazze e le vie coinvolte nel programma di animazione e musica saranno: via Settesoldi, Corso Mazzoni, via Santa Trinita e ppiazza del Comune con dj.

Via Pugliesi e piazzetta Buonamici saranno animate da live band. Piazza Santa Maria in Castello sarà invece dedicata ai bimbi e all’astrologia.

E, in giro per la città, il sound dei Camillocromno of course.

La festa continuerà poi nei locali del centro storico che hanno aderito all’iniziativa: una serie di punti dove poter festeggiare insieme l’arrivo del 2025.