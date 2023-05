Campionato di giornalismo Festa con i giovani cronisti

Campionato di giornalismo edizione numero 21. La manifestazione organizzata d La Nazione, è arrivata alle battute conclusive con la festa di premiazione di tutti gli alunni partecipanti in programma domani alle 10 nell’auditorium della Camera di commercio. Un’edizione record che quest’anno ha visto darsi battaglia a colpi di inchieste, servizi e approfondimenti circa 430 studenti di Prato e provincia. Sedici le 16 classi in gara della scuola media Marco Polo, del Conservatorio San Niccolò, del Convitto Cicognini, della scuola media Zipoli, dell’istituto comprensivo Mascagni insieme agli alunni della Salvemini-La Pira di Montemurlo, dell’istituto Pontormo di Carmignano, della Bartolini di Vaiano e della Mazzei di Poggio a Caiano. Un progetto didattico e un’esperienza formativa per invitare i ragazzi a sviluppare una diversa conoscenza delle realtà cittadine perché possano essere consapevoli e informati. Domani mattina gli sponsor: Publiacqua, Estra, Conad, Museo Pecci, Cgfs, Cap e Lanartex, insieme a Autorità idrica Toscana, Anbi Toscana, Autolinee Toscane, Cispel, che ci hanno seguito fin dal primo giorno in questa avventura, insieme al Comune di Prato saranno presenti per assegnare agli studenti i premi ai lavori che si sono distinti. I premi saranno in materiale didattico per la scuola: sul podio i primi tre classificati. Sarà poi assegnato un premio green e il premio alla miglior vignetta.

I lettori del web invece hanno decretato il premio superclick mentre gli sponsor Conad, Estra e Publiacqua hanno assegnato ciascuno un riconoscimento. Da 21 anni i giovani della Toscana, dell’Umbria e della provincia di La Spezia – le aree di diffusione de La Nazione – si confrontano in questa bella iniziativa a colpi di inchieste, dando vita a un vero campionato di giornalismo che ha l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al quotidiano. Sono stati loro i protagonisti da febbraio a maggio durante i quali hanno realizzato le pagine che sono state pubblicate sull’edizione locale de La Nazione oltre che sul sito dedicato: lanazione.cronistinclasse.it. Al di là del risultato un plauso va a tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questa avventura insieme ai loro insegnanti e dirigenti scolastici, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare gli articoli pubblicati. Bravi ragazzi.

Silvia Bini