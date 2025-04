Campionato di finanza. Due pratesi alle finali. Bandiera della Toscana

È un momento di grande orgoglio per l’istituto Dagomari, non può essere altrimenti. Due suoi studenti si sono aggiudicati la vittoria nei campionati regionali di Economia e Finanza, guadagnandosi il diritto di rappresentare la Toscana nella competizione nazionale che si svolgerà a Torino il prossimo 8 e 9 maggio. Pochi giorni separano gli studenti dalla super sfida che li vedrà impegnati in una gara nazionale tutta da disputare a colpi di calcoli e ragionamenti.

Si tratta di Lorenzo Costantino, della classe 2I AFM, primo classificato nella categoria junior, e Omar El Ghazzali, della 4A RIM, vincitore nella categoria senior. Entrambi hanno superato con successo la selezione interna d’istituto, confrontandosi con decine di coetanei in una sfida che ha messo alla prova le loro competenze economiche e finanziarie.

A Torino si troveranno a gareggiare con i migliori studenti di tutte le regioni d’Italia, accompagnati dai docenti Anna Maria Frati e Marcello Contento, che li hanno seguiti in questo percorso di preparazione e crescita.

Un risultato importante, che testimonia l’attenzione e la qualità dell’offerta formativa dell’istituto Dagomari, da sempre punto di riferimento nella formazione tecnico-economica. Soddisfatta anche la dirigente scolastica Claudia Del Pace, che ha voluto esprimere il proprio orgoglio e incoraggiamento: "I percorsi di educazione finanziaria ed economia, in ottica etica e di sostenibilità, rappresentano sempre più delle sfide che i nostri studenti dovranno affrontare per diventare cittadini responsabili del domani. Auguriamo loro un grosso in bocca al lupo, certi che rappresenteranno al meglio la nostra regione Toscana".

I Campionati di Economia e Finanza sono promossi dal ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con Banca d’Italia, Consob, Feduf e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Mef. L’iniziativa punta a promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui temi economici, spesso percepiti come distanti, ma fondamentali per affrontare con responsabilità la vita adulta.

Per Lorenzo e Omar, l’avventura è appena iniziata. Tra quiz, analisi di casi pratici e prove di logica finanziaria, i due studenti porteranno con sé non solo la preparazione acquisita a scuola, ma anche l’entusiasmo e la determinazione di chi crede che l’economia possa essere una chiave per leggere il mondo e cambiarlo.

Ora, gli occhi sono puntati su Torino, dove si giocherà la sfida più importante. Ma qualunque sia l’esito della finale, al Dagomari si festeggia già una vittoria: quella di una scuola che continua a formare eccellenze, capaci di distinguersi anche a livello nazionale.

Non resta che augurare un grande in bocca a lupo ai due pratesi che sapranno farsi valere con le proprie abilità. Sicuramente una bella occasione per mettersi alla prova e per dimostrare le proprie abilità. Al di là del risultato quello che conta sono l’impegno e la determinazione che hanno già portato questi due studenti a risultati eccellenti.

Silvia Bini