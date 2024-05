Campagna elettorale. E’ l’ora del programma per Cenni e Bugetti

Sarà la settimana dei programmi elettorali. Gianni Cenni, sostenuto dal centrodestra, presenterà il suo mercoledì alle 21, a Prato City, in un appuntamento pubblico, mentre Ilaria Bugetti lo farà giovedì alle 12 nella sede del comitato elettorale di via Garibaldi.

Nei prossimi giorni sono previsti anche diversi confronti fra i candidati. Domani sera alle 21 al cinema Eden si parlerà di centro storico, mentre martedì, sempre alle 21, è invece in programma al Gramsci-Keynes quello organizzato dal Forum delle associazioni familiari sul tema della famiglia e dei giovani. Venerdì 17, alle 21, in San Domenico, il confronto tra i candidati a sindaco sarà proposto dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi.

Continuano anche gli appuntamenti sul territorio. Gianni Cenni oggi alle 18 sarà a Villa Fiorita, Galceti e Galcetello nei locali della parrocchia di Galcetello (ingresso via 7 Marzo), mentre domani alle 18 i principali punti del programma saranno illustrati nel corso dell’incontro organizzato da Aci. Bugetti martedì alle 17 parteciperà ad un incontro ai giardini di via Marx, mentre alle 19 al circolo Arci di Sant’Ippolito ci sarà un’iniziativa contro la violenza sulle donne. Alle 17 è prevista la partecipazione all’inaugurazione del XI festival del lavoro. Domenica 19 maggio alle 21, al circolo di S.Lucia, incontro con i cittadini sugli interventi post alluvione e sui ristori. Sarà presente l’assessora regionale Monia Monni.

Jonathan Targetti (Targettopoli) martedì alle 18 sarà alla Gualchiera di Coiano per un incontro coi vertici dell’associazione, mercoledì alle 18 al Caffè Leonardo aperitivo e incontro con la cittadinanza. Mario Daneri (Prato Merita) domani sarà al Datini, alle 18.30, per un incontro con Andrea Marcucci (presidente Libdem) e Luigi Marattini (deputato IV) sul tema "Liberaldemocratici e riformisti uniti a Prato e in Europa".

