Camerata, promozione speciale. Un biglietto vale due concerti

Scommettiamo che ti piace? Con questo slogan la Camerata lancia una speciale promozione: chi acquista un biglietto per un concerto ne avrà un altro in regalo per un altro a scelta della stagione in corso. E’ possibile acquistare carnet e biglietti al botteghino del Politeama, aperto dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì pomeriggio).

Non solo. La nostra orchestra propone al pubbblico l’emozionante esperienza di mettersi nei panni dell’orchestra, partecipando ai prossimi concerti seduti in palcoscenico insieme ai musicisti. E’ possibile prenotare la propria sedia in orchestra con mail a [email protected] o un messaggio whatsapp allo 0574 1838800 indicando a quale concerto si desidera partecipare e se sei in possesso di un abbonamento o di un biglietto, lasciando un numero di telefono per essere contattati. I posti sono limitati: per partecipare è necessaria la conferma con le istruzioni per poter prendere posto sul palco. Sono disponibili i concerti del 25 febbraio, del 10 aprile e dell’8 maggio.

Intanto, da ricordare l’appuntamento di domenica alle 10.30 a Palazzo Pretorio con la Colazione ad Arte negli splendidi spazi del museo, accompagnata per l’occasione da un concerto in collaborazione con la Camerata e la Scuola Verdi. Ad esibirsi saranno gli allievi di violino della classe del professor Daniele Iannaccone, storico violinista della nostra orchestra, che si cimenteranno in un repertorio particolare e di grande interesse, legato alla storia della nostra città: eseguiranno infatti duetti per violino composti da Attilio Nuti (1839 - 1903) e Dante Nuti (1865 -1954). Nel XIX secolo, quella dei Nuti fu una delle famiglie principali per la vita musicale pratese e per la storia della Scuola di musica: è importante ricordarla. Inoltre, le pagine musicali sono manoscritte, e sono conservate nei fondi storici della biblioteca musicale della Scuola Verdi. Introdurrà brevemente i brani degli allievi Paolo Belli, musicologo e bibliotecario della Verdi. Il costo è dieci euro. La prenotazione obbligatoria: 0574 1837859 o [email protected].