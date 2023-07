Caldo e afa non mollano Come difendersi

Sarà un’altra settimana impegnativa per quanto riguarda le alte temperature. Come hanno annunciato i meteorologi è atteso il tanto temuto "Caronte bis", una bolla di aria calda proveniente dall’Africa che investirà nuovamente tutta la penisola. Anche a Prato si attendono giorni intesi con afa, umidità e caldo. Per far fronte alle problematiche derivanti dalle ondate di calore è stato attivato un servizio della Società della Salute e dei Servizi Sociali del Comune, di informazioni, orientamento e supporto per anziani soli o con particolari fragilità o disabilità e senza adeguata rete familiare, e persone senza dimora. Chi ha bisogno può contattare il numero verde 800 922 912 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, lunedì e giovedì anche 15-17.